شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاضل بين منصور ومرعى لتدعيم دفاعه فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاضل إدارة الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بين الثنائى أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز ومحمود مرعى لاعب وادى دجلة، لاختيار الأفضل للتواجد فى قلعة ميت عقبة فى الموسم المقبل، وفقًا للرؤية الفنية لكارتيرون، حيث تسعى اللجنة لتوفير التدعيمات اللازمة فى كل مركز من مراكز الفريق لمواصلة المنافسة على البطولات فى النسخة الجديدة سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى.

واستطلع مسئولو نادى الزمالك رآى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق فى ضم أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعم خط دفاع الفارس الأبيض قبل بداية الموسم الجديد، ورحب المدرب الفرنسى بضم أحمد أيمن منصور لصفوف الزمالك، ومنح الإدارة الضوء الأخضر للدخول فى مفاوضات مع نادى بيراميدز للحصول على خدماته، خاصة أن اللاعب أبدى رغبته فى الانضمام لقلعة ميت عقبة.

وأخطر أحمد أيمن منصور ناديه برغبته في الرحيل بشكل نهائي الموسم المقبل والانضمام إلى نادي الزمالك، متمسكًا برغبته فى العودة إلى قلعة ميت عقبة كونه أحد ناشئي الأبيض وعرض اللاعب التنازل عن مستحقاته المتبقية لدى نادي بيراميدز بخلاف التنازل عن نسبة المشاركة المستحقة له عن المشاركة مع فريق بيراميدز عن الموسم الحالي، من أجل الانضمام إلى نادي الزمالك حيث ينتهى تعاقده مع بيراميدز بنهاية الموسم المقبل ويرغب اللاعب في الانتقال بالموسم الجديد إلى الزمالك، إلا إن إدارة الكرة بالنادى وضعت محمود مرعى لاعب دجلة بديلا له حال عدم التمكن من إتمام الصفقة.