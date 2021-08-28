فاطمة عمر تتوج بفضية رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استطاعت فاطمة عمر أن تحصل على الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال سيدات ميزان -67 كيلو جرام، بدورة الألعاب البارالمبية التي تقام هذا الصيف في العاصمة اليابانية طوكيو.

ونجحت فاطمة عمر في المحاولة الأولى برفعها وزن 116 كجم، قبل أن تنجح محاولتها الثانية برفعها وزن 120 كجم، واختتمت فاطمة محاولاتها بالإخفاق في رفع وزن 128 كجم.

ونجحت فاطمة عمر في احتلال المركز الثاني في النهائيات، لتحصل على الميدالية الفضية الرابعة لمصر.

وسبق أن حصل شريف عثمان على الميدالية الفضية في رفع الأثقال، وهو نفس مع حققته رحاب رضوان في اللعبة ذاتها خلال منافسات الجمعة، وهو ما تحقق أيضاً مع محمود عطية الذي جلب الميدالية الثالثة في رفع الأثقال ميزان 72 كيلو جرام.

وواصلت فاطمة عمر إنجازاتها في دورة الألعاب البارالمبية، حيث سبق وأن حققت ذهبية سيدني 2000، ذهبية أثينا 2004، ذهبية بكين 2008، ذهبية لندن 2012، فضية ريو 2016.