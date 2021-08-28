فرج عامر: أتمنى من كل أندية الدوري مساندتنا في قضيتنا ضد اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

طالب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، فرج عامر، من أندية الدوري مساندته ضد اتحاد الكرة بعد عدم مشاركته في النسخة المقبلة من بطولة الكونفدرالية.

ودوّن فرج عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، اليوم السبت:"أتمنى من كل أندية الدوري العام المصري أن تُساندنا في قضيتنا العادلة ضد اللجنة التي تُدير كرة القدم في مصر في تعنتها بمنعنا من المشاركة في الكونفيدرالية الأفريقية وسموحة صاحب المركز الثالث في الدوري العام.. هذا ليس حق سموحة وحده أنما حقكم جميعًا".

وأنهى نادي سموحة الموسم الجاري من بطولة الدوري 2020/2021 في المركز الثالث بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الرابع واثنتين عن المصري الخامس.

ورغم احتلال سموحة المركز الثالث في الدوري إلا أن النسخة المقبلة من الكونفدرالية ستشهد مشاركة المصري وبيراميدز وفقًا لمبدأ الجدارة الرياضية بعد نجاح الفريقين في احتلال المركزين الثالث والرابع ببطولة الدوري حتى الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للاتحادات الوطنية لارسال أسماء الفرق المشاركة بالبطولة.