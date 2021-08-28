اخبار الرياضه

فرج عامر: أتمنى من كل أندية الدوري مساندتنا في قضيتنا ضد اتحاد الكرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

طالب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، فرج عامر، من أندية الدوري مساندته ضد اتحاد الكرة بعد عدم مشاركته في النسخة المقبلة من بطولة الكونفدرالية.

ودوّن فرج عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، اليوم السبت:"أتمنى من كل أندية الدوري العام المصري أن تُساندنا في قضيتنا العادلة ضد اللجنة التي تُدير كرة القدم في مصر في تعنتها بمنعنا من المشاركة في الكونفيدرالية الأفريقية وسموحة صاحب المركز الثالث في الدوري العام.. هذا ليس حق سموحة وحده أنما حقكم جميعًا".

وأنهى نادي سموحة الموسم الجاري من بطولة الدوري 2020/2021 في المركز الثالث بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الرابع واثنتين عن المصري الخامس.

ورغم احتلال سموحة المركز الثالث في الدوري إلا أن النسخة المقبلة من الكونفدرالية ستشهد مشاركة المصري وبيراميدز وفقًا لمبدأ الجدارة بعد نجاح الفريقين في احتلال المركزين الثالث والرابع ببطولة الدوري حتى الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للاتحادات الوطنية لارسال أسماء الفرق المشاركة بالبطولة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا