بالمواعيد والقنوات.. مباريات استثنائية في السبت الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات المختلفة.
الخليج 365 الرياضي يستعرض مواعيد أبرز هذه المباريات:
05:00 ـ بيراميدز vs غزل المحلة ـ القناة الناقلة:Ontime sports 1
05:00 ـ سموحة vs مصر المقاصة ـ القناة الناقلة:Ontime sports 2
07:00 ـ الإنتاج الحربي vs وادي دجلة: القناة الناقلة:Ontime sports 3
07:00 ـ المقاولون العرب vs الاتحاد السكندري ـ القناة الناقلة:Ontime sports 2
09:00 ـ إنبي vs الجونة ـ القناة الناقلة:Ontime sports 1
01:30 ـ مانشستر سيتي vs أرسنال ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1
04:00: نيوكاسل vs ساوثامبتون ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت اكسترا 1
04:00: أستون فيلا vs برينتفورد ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 2
04:00 ـ برايتون vs إيفرتون ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 3
04:00 ـ نورويتش سيتي vs ليستر سيتي ـ القناة الناقلة:
06:30 ـ ليفربول vs تشيلسي ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1
09:00 ـ ريال بيتس vs ريال مدريد ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD