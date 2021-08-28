بالمواعيد والقنوات.. مباريات استثنائية في السبت الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات المختلفة.

الخليج 365 الرياضي يستعرض مواعيد أبرز هذه المباريات:

الدوري المصري

05:00 ـ بيراميدز vs غزل المحلة ـ القناة الناقلة:Ontime sports 1

05:00 ـ سموحة vs مصر المقاصة ـ القناة الناقلة:Ontime sports 2

07:00 ـ الإنتاج الحربي vs وادي دجلة: القناة الناقلة:Ontime sports 3

07:00 ـ المقاولون العرب vs الاتحاد السكندري ـ القناة الناقلة:Ontime sports 2

09:00 ـ إنبي vs الجونة ـ القناة الناقلة:Ontime sports 1

الدوري الإنجليزي

01:30 ـ مانشستر سيتي vs أرسنال ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1

04:00: نيوكاسل vs ساوثامبتون ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت اكسترا 1

04:00: أستون فيلا vs برينتفورد ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 2

04:00 ـ برايتون vs إيفرتون ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 3

04:00 ـ نورويتش سيتي vs ليستر سيتي ـ القناة الناقلة:

06:30 ـ ليفربول vs تشيلسي ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1

الدوري الإسباني

09:00 ـ ريال بيتس vs ريال مدريد ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD