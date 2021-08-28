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"صلاح أساسياً" في تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي الإنجليزي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة في الجولة الثالثة من الممتاز.

وكان ليفربول افتتح الموسم الجديد من "بريميرليج" بفوزين متتاليين على نورويتش سيتي وبيرنلي.

ومن المتوقع أن يبدأ النجم محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز أمام البلوز.

وسيدخل ليفربول مواجهة تشيلسي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - نابي كيتا - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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