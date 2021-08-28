"صلاح أساسياً" في تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة تشيلسي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول افتتح الموسم الجديد من "بريميرليج" بفوزين متتاليين على نورويتش سيتي وبيرنلي.

ومن المتوقع أن يبدأ النجم محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز أمام البلوز.

وسيدخل ليفربول مواجهة تشيلسي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - نابي كيتا - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.