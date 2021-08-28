شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث شروط عمرو السولية لحسم ملف التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو النادي الأهلي شروط عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر بشأن مطالبه المالية للموافقة على تجديد عقده مع الأهلي، لاسيما أن عقده ينتهي مع النادي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، وترغب الإدارة الحمراء فى الانتهاء من ملف تجديد عقود نجوم الأهلي فى الفترة الحالية.

وتسبب ضغط مباريات الدوري وتركيز السولية مع فريقه فى تأجيل مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي أكثر من مرة، ولكن ترغب إدارة القلعة الحمراء فى حسم الملف خلال الفترة المقبلة، مستغلة انتهاء مسابقة الدوري وفترة توقف النشاط بسب الأجندة الدولية، قبل المشاركة في بطولة كأس مصر، للانتهاء من تجديد عقد اللاعب.

ويرغب عمرو السولية أن يتواجد ضمن لاعبي الفئة الأولى بصفوف الأهلي، لاسيما أنه من قادة الفريق الأحمر وبات من الركائز الأساسية التي لا غنى عنها فى صفوف الأهلي خلال الوقت الحالي، بخلاف أنه سيختار البقاء في الأهلي عن العروض الخارجية التي وصلته مؤخرا رغم الإغات المالية.

ودخل عمرو السولية لاعب خط وسط فريق الأهلى في قائمة أفضل لاعبى خط وسط في بطولة دورى أبطال أفريقيا التي تمكن الفريق الأحمر من تحقيقها.

عمرو السولية تألق بشدة مع الفريق الأحمر في المواسم الأخيرة سواء في عهد رينيه فايلر المدرب السابق أو موسيمانى المدرب الحالى، كما لعب تعاقد الأهلي مع أليو ديانج في قدرة عمرو السولية فى إظهار قدراته بشكل أفضل، خاصة على الصعيد الهجومي.

وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعي إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين ونجح في إحراز أهداف مؤثرة لفريقه كانت سبباً في فوزه بمباريات هامة على رأسها هدفه في نهائي القرن الشهير أمام الزمالك والذى فتح الطريق أمام فوز المارد الأحمر باللقب الافريقى بعد غياب دام سبعة سنوات، وكذلك هدفه فى كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا فى نهائى دوري الابطال الاخير.

وتوج عمرو السولية مع الأهلى بـ 12 بطولة بواقع خمسة بطولات للدوري الممتاز بجانب بطولتين لكأس مصر ومثلهم للسوبر المحلى بجانب لقبين لدوري الابطال الافريقى 2020 و 2021 والسوبر الافريقى