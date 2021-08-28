شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد جلسة حسم الصفقات اليوم مع الفرنسى باتريس كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، جلسة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، اليوم السبت، بعد الانتهاء من مسابقة الدورى الممتاز الذى توج بها الفريق مؤخرًا، للمرة الـ13 فى تاريخ القلعة البيضاء، وتشهد الجلسة عرض اللجنة على المدرب الفرنسى مجموعة من الأسماء للاختيار الأفضل من بينها لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة التطرق إلى اللاعبين الراحلين والقادمين لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد، ويعد الأقرب للرحيل من لاعبى الزمالك كل من محمد عبد السلام ومحمد أشرف روقا، حيث اقترب عبد السلام من الانضمام إلى الاتحاد السكندرى، بينما ما زال روقا يفاضل بين العروض التي يمتلكها ويرغب الزمالك فى دعم عدد من المراكز، أبرزها الارتكاز المساند وصانع الألعاب ورأس الحربة إلى جانب مركز المدافع والظهير الأيمن.

فيما من المنتظر أن يحصل لاعبو الزمالك على راحة، بداية من اليوم عقب انتهاء مباراة الفريق الأخيرة فى مسابقة الدورى الممتاز، والتى جمعته بفريق البنك الأهلى، فى ختام منافسات المسابقة المحلية التى تسلم خلالها الفريق درع البطولة بشكل رسمى، حيث استقر الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على حصول اللاعبين على راحة فى الفترة الحالية، بعد المجهود المبذول خلال الفترة الماضية وضغط المباريات على مدار المسابقة، وذلك لحين تحديد موعد مباريات كأس مصر، حيث سيكون الزمالك على موعد مع مباراته أمام فريق أسوان، الذى هبط رسميا إلى دورى القسم الثانى، وذلك فى إطار منافسات الدور قبل النهائى من مسابقة الكأس، التى يسعى الأبيض لتحقيق لقبها هذا الموسم، وإسعاد جماهيره بالتتويج بالثنائية المحلية، بعد تحقيق لقب الدورى الممتاز.