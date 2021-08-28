شكرا لقرائتكم خبر عن "لقاء توديع الممتاز" بين الإنتاج الحربى ووادى دجلة فى الجولة الأخيرة للدورى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإنتاج الحربى نظيره وادى دجلة في تمام السابعة مساء اليوم السبت على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز، في مواجهة الوداع للفريقين يدخلها الإنتاج بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل غزلان دجلة مع سيراميكا سلبيًا في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفًا.

فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

وتمثل مباراة الليلة لقاء الوداع للإنتاج الحربى ووادى دجلة لدورى الأضواء والشهرة حيث تأكد هبوط الفريقين بشكل رسمي للقسم الثانى ، ومن جانبه طالب أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بترك بصمة جيدة في أخر مباراة لهم بالدوري .

في المقابل شدد عبد الباقى جمال المدير الفني لوادى دجلة على لاعبيه ضرورة تحقيق الفوز الليلة رغم كون المباراة غير مؤثرة ولكنها تدخل في نطاق المتعة الكروية في أخر ظهور بالاضواء.