مواعيد مباريات يوم السبت والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تقام يوم السبت 28 أغسطس/ آب 2021، العديد من المباريات المرتقبة في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى.



ويخوض كبار الفرق الأوروبية العديد من المباريات النارية المرتقبة، مع اقتراب بدء فترة التوقف الدولي.

تقام مباراة يوفنتوس وإمبولي مساء السبت 28 أغسطس/آب الحالي، على ملعب أليانز.

وتنطلق المباراة الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 بتوقيت أبوظبي.

ولم يتم بيع حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي لأي قناة لبثها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن، حيث تبث المباريات عبر القنوات الأوروبية.

تنطلق المباراة في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

تنطلق المباراة الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

وسيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports 1 HD Premium، وكذلك قناة beIN Sports Connect.

تنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت أبوظبي.

من المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، ويسبقها استوديو لتحليل نقاط قوة وضعف الفريقين.