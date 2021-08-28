شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لأنجولا والجابون بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، اليوم السبت، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهتي أنجولا والجابون يومي 1 و 5 سبتمبر المقبل فى الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب، وشملت القائمة 27 لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفان فى إنجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما فى ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في إنجلترا.

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني.

ويخضع لاعبو المنتخب الوطنى المحليون لتدريبات استشفائية لمدة 48 ساعة بمعسكر الفراعنة الذى ينطلق اليوم نظرا لحالة الاجهاد التى تسيطر عليهم بسبب ضغط مباريات الدورى هذا الموسم وانتهاء المسابقة أمس 27 أغسطس.

على صعيد مختلف، كشف مسؤولو اتحاد الكرة عن ترتيب قادة منتخب مصر بعد انضمام عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي لقائمة الفراعنة. وقال مسؤولو اتحاد الكرة إنه في حالة تأكد غياب محمد صلاح، يرتدي عبد الله السعيد شارة القيادة ويليه في الترتيب عبد الشافي ثم عمرو السولية حيث سجل عبد الله السعيد اول مشاركة دولية في 2008 ثم عبد الشافي في 2009.

ويقع المنتخب الوطنى فى المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا، ويشارك 40 منتخبا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل منهم 5 منتخبات فقط للمشاركة في المحفل العالمي، حيث يتأهل متصدرو المجموعات إلى المرحلة النهائية والتى تقام بنظام المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا.