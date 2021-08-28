شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة محروس تحتل المركز الرابع في رفع الأثقال بطوكيو وتفقد فرصة الفوز بميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت اللاعبة المصرية الشابة فاطمة محروس، بطلة مصر في رفع الأثقال، منافسات دورة الألعاب البارالمبية في المركز الرابع، ضمن منافسات رفع الأثقال فى بارالمبياد طوكيو 2020 بعدما نجحت في رفع ثقل 127 كجم.

وحرص أيمن كامل، السفير المصري في اليابان، على حضور منافسات اللاعبين المصريين في لعبة رفع الأثقال لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، خلال دورة الألعاب البارالمبية.

وتواجد رفقة السفير المصري في اليابان، كل من: حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة مع البعثة المصرية في طوكيو.

وتحدث البطل المصري محمود عطية، صاحب فضية رفع الأثقال في وزن 72 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، المقامة حاليا في اليابان، عن الفترة الماضية، والتي شهدت بذل مجهود كبير منه، لتحقيق إنجاز غير مسبوق في مسيرته، بالبارالمبياد.

وقال صبري في تصريحات لـ"الخليج 365" من طوكيو: "جئت لليابان وكان طموحي تحقيق مركز خامس، أو المنافسة على البرونزية على أقصى تقدير، ولم أتوقع التتويج بالميدالية الفضية، لكني بذلت مجهودا عظيما وتكلل مجهودي بفرحة غير متوقعة".

وتعتبر فضية صبرى هي الثالثة للمصريين في البارالمبياد والثالثة في لعبة رفع الأثقال، بعد فضيتي شريف عثمان ورحاب رضوان، اللذين نجحا في حصد أول ميداليتين لمصر في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو، حيث حقق شريف عثمان الميدالية البارالمبية الأولى لمصر، بعدما حصد فضية منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم، ويعتبر شريف عثمان صاحب الرقم العالمي والبارالمبي السابق والذي حققه في ريو دي جانيرو 2016 برفع 211 كجم، لكنه لم يكرر المحاولة على هذا الرقم في اليابان.