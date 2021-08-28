شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز "المنتشى" يستدرج غزل المحلة فى الدفاع الجوى بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلاقى فريق بيراميدز نظيره غزل المحلة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها بيراميدز بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المقاصة بخماسية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفلاحين بهدفين مقابل هدف من المقاولون العرب في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 51 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 41 هدفًا.

ويسعى اليوناني جونيس المدير الفني لبيراميدز لتحقيق الانتصار الثانى على التوالي لختام الموسم بشكل مميز بعد التفاوت الكبير الذى سيطر على أداء الفريق السماوى مابين صعود وهبوط طوال المسابقة.

في المقابل يسعى خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لتكرار تألقه أمام الكبار وقيادة الفلاحين لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام كتيبة بيراميدز بعد ضمان البقاء في الدوري الممتاز.