شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صبري: ابنتي الصغيرة توقعت تتويجي بالميدالية.. وأهديها لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البطل المصري محمود صبري صاحب فضية رفع الأثقال في وزن 72 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، المقامة حاليا في اليابان، عن الفترة الماضية، والتي شهدت بذل مجهود كبير منه، لتحقيق إنجاز غير مسبوق في مسيرته، بالبارالمبياد.

وقال صبري، في تصريحات لـ"الخليج 365" من طوكيو: "جئت لليابان وكان طموحي تحقيق مركز خامس، أو المنافسة على البرونزية على أقصى تقدير، ولم أتوقع التتويج بالميدالية الفضية، لكني بذلت مجهودا عظيما وتكلل مجهودي بفرحة غير متوقعة".

وتابع صبري الذي لديه 4 بنات: "تحدثت مع شريف عثمان أمس وقلت له سأحصل على ميدالية، وابنتى الصغيرة "سمية" اتصلت بى قبل أيام قليلة وتوقعت تتويجي بميدالية، وأُهدى هذا الإنجاز للشعب المصري".

وواصل صاحب فضية طوكيو: "لم أفكر في نفسي وأنا ألعب، كان كل تفكيري أن أرفع علم مصر في المحفل العالمي، وحينما شاهدت تكريم الرئيس السيسي لأبطال أولمبياد طوكيو، تمنيت أن أقف مكانهم، لأن تكريم القيادة السياسية شرف كبير لأي رياضي".

وتعتبر فضية صبرى هي الثالثة للمصريين في البارالمبياد والثالثة في لعبة رفع الأثقال بعد فضيتي شريف عثمان ورحاب رضوان، اللذين نجحا في حصد أول ميداليتين لمصر في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو، حيث حقق شريف عثمان الميدالية البارالمبية الأولى لمصر بعدما حصد فضية منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم، ويعتبر شريف عثمان صاحب الرقم العالمي والبارالمبي السابق والذي حققه في ريو دي جانيرو 2016 برفع 211 كجم، لكنه لم يكرر المحاولة على هذا الرقم في اليابان.