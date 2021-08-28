شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يسعى لمواصلة انتصاراته أمام المقاصة على استاد الإسكندرية بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه سموحة نظيره مصر المقاصة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق السكندري بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر المقاصة من بيراميدز بخمسة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 54 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفًا.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 54 هدفاً.

وطالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه بتحقيق الانتصار اليوم لإنهاء المسابقة في المربع الذهبى وإثبات تعرض الفريق للظلم بالاستبعاد من المشاركة في الكونفدرالية بعد موسم رائع نال إشادة الجميع.

في المقابل طالب محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بإيقاف مسلسل الهزائم التي يعيشها الفريق في الآونة الأخيرة مشدداً على ضرورة التركيز الدفاعى لمواجهة الغارات الهجومية المتوقعة من خط هجوم سموحة.