شكرا لقرائتكم خبر عن الحداد وعثمان يساندان الرباع محمود صبري لحصد فضية البارالمبياد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمر الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، ومحمد يحيى عضو مجلس اللجنة البارالمبية، على مساندة ودعم البطل المصري في رفع الأثقال محمود صبرى الذى حصد فضية جديدة للمصريين.

كما حرص الرباع العالمى شريف عثمان، بعد أن أنهى مسابقاته وحصل على الميدالية الفضية أمس، على الحضور اليوم، ليساند زميله محمود صبرى، ورفع علم مصر احتفالا به داخل صالة رفع الأثقال.

وتوج البطل المصري محمود صبرى بفضية رفع الأثقال في وزن 72 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، المقامة حاليا في اليابان.

وتعتبر فضية صبري هي الثالثة للمصريين في البارالمبياد والثالثة في لعبة رفع الأثقال، بعد فضيتي شريف عثمان ورحاب رضوان، اللذين نجحا في حصد أول ميداليتين لمصر في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو، حيث حقق شريف عثمان الميدالية البارالمبية الأولى لمصر بعدما حصد فضية منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم، ويعتبر شريف عثمان صاحب الرقم العالمي والبارالمبي السابق والذي حققه في ريو دي جانيرو 2016 برفع 211 كجم، لكنه لم يكرر المحاولة على هذا الرقم في اليابان.



الحداد وعثمان يساندون الرباع محمود صبري (1)



الحداد وعثمان يساندون الرباع محمود صبري (2)



الحداد وعثمان يساندون الرباع محمود صبري (3)



الحداد وعثمان يساندون الرباع محمود صبري (4)



الحداد وعثمان يساندون الرباع محمود صبري (5)



الحداد وعثمان يساندون الرباع محمود صبري (6)



الحداد وعثمان يساندون الرباع محمود صبري (7)



الحداد وعثمان يساندون الرباع محمود صبري (8)