فاطمة قرني تخسر ميدالية رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

فقدت فاطمة قرني فرصة الحصول على ميدالية بارالمبية في منافسات رفع الأثقال سيدات ميزان 61 كيلو جرام، بدورة الألعاب البارالمبية التي تقام هذا الصيف في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتمكنت فاطمة قرني من رفع وزن 116 كجم في المحاولة الأولى، قبل أن تنجح في المحاولة الثانية التي رفعت خلالها 119 كجم، ونجحت فاطمة في رفع وزن 127 كجم في المحاولة الثالثة.

وجاءت صاحبة الـ21 عاماً في المركز الرابع في الترتيب النهائي، لتفقد الأمل في الحصول على الميدالية البارالمبية.

وسبق أن حصل شريف عثمان على الميدالية الفضية في رفع الأثقال، وهو نفس مع حققته رحاب رضون، وهو ما تحقق أيضاً مع محمود عطية الذي جلب الميدالية الثالثة في رفع الأثقال ميزان 72 كيلو جرام.