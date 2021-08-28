محمود عطية يمنح مصر الفضية الثالثة في بارالمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدي:

استطاع محمود عطية أن يحصل على الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال رجال ميزان 72 كيلو جرام، بدورة الألعاب البارالمبية التي تقام هذا الصيف في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتمكن عطية من رفع ثقل وزنه 191 كيلو جرام في المحاولة الثالثة له، بعدما كان قد أخفق في المحاولة الثانية، وحقق في الأولى ميدان 185.

ونجح صاحب الـ40 عامًا أن يحتل المركز الثاني في النهائيات ويحصل على الميدالية الفضية الثالثة لمصر.

وحقق الماليزي بونياو جوستين رقم قياسي بارالمبي بعدما تمكن من رفع ثقل وزنه 228 كيلو جرام.

وسبق أن حصل شريف عثمان على الميدالية الفضية في رفع الأثقال، وهو نفس مع حققته رحاب رضوان في اللعب ذاتها خلال منافسات الجمعة.