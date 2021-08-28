شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة مثيرة بين المقاولون والاتحاد السكندرى بالجبل الأخضر بالدورى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج المقاولون العرب نظيره الاتحاد السكندرى في تمام السابعة مساء اليوم السبت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع البنك الأهلى سلبيًا في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 45 هدفًا.

فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه مثلهم.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بمواصلة الانتصارات لتحسين مركز الذئاب في جدول المسابقة قبل إسدال الستار على الموسم، في المقابل طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بخطف النقاط الثلاث الليلة للتقدم في سباق مراكز الدوري مع آخر ظهور الليلة.