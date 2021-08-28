شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة حصد الفضية الثالثة للمصريين في بارالمبياد طوكيو 2020.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت علامات الفرح على البطل المصري محمود صبرى الفائز بفضية رفع الأثقال في وزن 72 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، المقامة حاليا في اليابان، بعد نجاح المحاولة الثالثة لرفع 191 كجم وهو الرقم الذى أمن الفضية الثالثة للمصريين في طوكيو.

وتعتبر فضية صبري هي الثالثة للمصريين في البارالمبياد والثالثة في لعبة رفع الأثقال بعد فضيتي شريف عثمان ورحاب رضوان، اللذين نجحا في حصد أول ميداليتين لمصر في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو، حيث حقق شريف عثمان الميدالية البارالمبية الأولى لمصر بعدما حصد فضية منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم، ويعتبر شريف عثمان صاحب الرقم العالمي والبارالمبي السابق والذي حققه في ريو دي جانيرو 2016 برفع 211 كجم، لكنه لم يكرر المحاولة على هذا الرقم في اليابان.

وتستأنف البعثة المصرية اليوم، السبت، منافساتها فى الدورة البارالمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.

ويخوض لاعبو رفع الأثقال وتنس الطاولة المنافسات، اليوم، حيث تخوض فاطمة عمر لاعبة رفع الأثقال منافساتها فى وزن 67 كجم وعينها على الميدالية الذهبية، لتكرار إنجازاتها السابقة، حيث سبق وتوجت بأربع ذهبيات وفضية واحدة.