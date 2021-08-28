شكرا لقرائتكم خبر عن المصري محمود صبري يفوز بالميدالية الفضية في بارالمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز البطل المصري محمود صبرى بفضية رفع الأثقال في وزن 72 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، المقامة حاليا في اليابان.

وتعتبر فضية صبري هي الثالثة للمصريين في البارالمبياد والثالثة في لعبة رفع الأثقال بعد فضيتي شريف عثمان ورحاب رضوان، اللذان نجحا في حصد أول ميداليتين لمصر في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو، حيث حقق شريف عثمان الميدالية البارالمبية الأولى لمصر بعدما حصد فضية منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم، ويعتبر شريف عثمان صاحب الرقم العالمي والبارالمبي السابق والذي حققه في ريو دي جانيرو 2016 برفع 211 كجم، لكنه لم يكرر المحاولة على هذا الرقم في اليابان.

وتستأنف البعثة المصرية اليوم، السبت، منافساتها فى الدورة البارالمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.

ويخوض لاعبو رفع الأثقال وتنس الطاولة المنافسات اليوم؛ حيث تخوض فاطمة عمر لاعبة رفع الأثقال منافساتها فى وزن 67 كجم وعينها على الميدالية الذهبية، لتكرار إنجازاتها السابقة، حيث سبق أن تُوجت بأربع ذهبيات وفضية واحدة.

كما يخوض باقى لاعبى رفع الأثقال المنافسات، وهم: محمود صبرى و فاطمة محروس ومحمد صبحى.

وتُستكمل باقى أدوار منافسات تنس الطاولة أيضا.

وجاء جدول المنافسات كالتالى بتوقيت اليابان :

فاطمة محروس وزن 61 كجم رفع اثقال الساعة 13:00

فاطمة عمر وزن 67 كجم رفع أثقال الساعة 16:30

محمد صبحى وزن 80 كجم رفع أثقال الساعة 18:30

تنس الطاولة

الفترة الأولى من 9 إلى 14:30

الفترة الثانية من 16:00 إلى 22:00