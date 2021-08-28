شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يترقب تحديد مواعيد مباريات كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني للأهلي تحديد مواعيد مباريات كأس مصر من قبل اتحاد الكرة، لتحديد موقفه من قبول الجدول أو الاعتراض عليه، وكذلك وضع خطة تحضير الفريق الأحمر للمنافسة على حصد اللقب المحلي، لاسيما بعد خسارة لقب الدوري فى الجولات الأخيرة من عمر المسابقة لصالح الزمالك.
ويتحفظ مسئولو الأهلي على فكرة ضغط مباريات الكأس ولعب مباراة كل 72 ساعة، كما كان يحدث في مسابقة الدوري، لاسيما أن قبول الإدارة الحمراء بذلك تسبب فى إرهاق لاعبيه وتراجع مستواهم البدني نتيجة توالي المباريات دون راحة، وكانت نتيجة ذلك فقدان اللقب بعدما وصل الفارق بينه وبين الزمالك إلى 6 نقاط قبل نهاية المسابقة.
وقرر مجلس الأهلى تفويض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة؛ لحضور اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية غداً الأحد، وعقد رئيس النادى جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق في الموسم الجديد، في ضوء التحديات التي تشهدها المرحلة المقبلة؛ سواء على الصعيد المحلي أو القاري ، وطلب رئيس النادي من مدير الكرة الانتهاء من كافة الأمور بما يضمن دعم الفريق وتوفير كل احتياجاته بالشكل الأمثل كالمعتاد؛ لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.
ستكون بطولة كأس مصر أول التحديات التي تنتظر الأهلى بعد بطولة الدورى، حيث سيواجه الفريق نادى إنبى في دور الـ16، وحال الفوز سينتظر الفائز من بيراميدز وسموحة، قبل أن يواجه بتروجت في نصف النهائي حال المرور من دور الثمانية.
ولم يتم تحديد موعدا للمباراة، حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تقام في شهر سبتمبر المقبل، عقب انتهاء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات، والتي يستهلها الفراعنة بمواجهتي أنجولا والجابون، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
ثانى التحديات هي بطولة السوبر المحلى الذى سيواجه فيها طلائع الجيش وصيف بطل كأس مصر الموسم الماضى، والتي لم يتحدد موعد لها حتى الآن، ويدخلها الأهلي بصفة بطلا للثنائية الدوري والكأس الموسم الماضى.
التحدي الثالث سيكون على مستوى القارة بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربى والتي من المقرر لها يوم 24 سبتمبر المقبل بالعاصمة القطرية "الدوحة".
ويدخل الأهلى اللقاء باعتباره بطلا لدورى أبطال أفريقيا التي توج بها على حساب كايزر تشيفز، بينما يدخل الرجاء المغربى اللقاء باعتباره بطلا للكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل الجزائرى.
آخر التحديات التي تنتظر الأهلى هو التواجد في اليابان للمشاركة في كأس العالم للأندية، للمرة السابعة والثانية على التوالي في تاريخه، عقب حصوله على النجمة العاشرة من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أن تنطلق في شهر ديسمبر المقبل حتى الآن، وذلك بمشاركة فريق تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية.