شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يترقب تحديد مواعيد مباريات كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني للأهلي تحديد مواعيد مباريات كأس مصر من قبل اتحاد الكرة، لتحديد موقفه من قبول الجدول أو الاعتراض عليه، وكذلك وضع خطة تحضير الفريق الأحمر للمنافسة على حصد اللقب المحلي، لاسيما بعد خسارة لقب الدوري فى الجولات الأخيرة من عمر المسابقة لصالح الزمالك.

ويتحفظ مسئولو الأهلي على فكرة ضغط مباريات الكأس ولعب مباراة كل 72 ساعة، كما كان يحدث في مسابقة الدوري، لاسيما أن قبول الإدارة الحمراء بذلك تسبب فى إرهاق لاعبيه وتراجع مستواهم البدني نتيجة توالي المباريات دون راحة، وكانت نتيجة ذلك فقدان اللقب بعدما وصل الفارق بينه وبين الزمالك إلى 6 نقاط قبل نهاية المسابقة.

وقرر مجلس الأهلى تفويض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة؛ لحضور اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية غداً الأحد، وعقد رئيس النادى جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق في الموسم الجديد، في ضوء التحديات التي تشهدها المرحلة المقبلة؛ سواء على الصعيد المحلي أو القاري ، وطلب رئيس النادي من مدير الكرة الانتهاء من كافة الأمور بما يضمن دعم الفريق وتوفير كل احتياجاته بالشكل الأمثل كالمعتاد؛ لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.