شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه كازاخستان فى ربع نهائى كأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب كرة السلة تحت 18 سنة أولاد، اليوم السبت، مع كازاخستان فى منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم التى تقام بالمجر.

وكان المنتخب قد فاز على ألمانيا فى رابع مباريات البطولة بنتيجة 13/10 متصدرا مجموعته، وضمن التأهل رسميا إلى منافسات ربع نهائي البطولة لأول مرة فى تاريخ منتخبات السلة المصرية بالفوز فى كل مبارياته بالبطولة.

وتضم قائمة المنتخب المصرى فى البطولة 4 لاعبين، هم كل من: مؤمن طارق خيري، عبد الله ناصر "بيدو"، محمود وليد، أحمد ياسر ريحان، وشارك في المعسكر الإعدادي الأخير للبطولة بالإضافة للقائمة النهائية كل من آسر محمد جودة "الچوكر"، وياسين ياسر عبد الوهاب "شقاوة".