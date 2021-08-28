شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستدرج الجونة على ستاد بتروسبورت بالدورى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق إنبى بنظيره الجونة في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدورى الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الجونة مع الأهلى بثلاثة أهداف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفًا.

فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 41 هدفًا.

وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بمواصلة الانتصارات لتحسين ترتيب الفريق البترولى في آخر جولة للمسابقة مشددًا على استغلال انصاف الفرق لحسم المباراة مبكرًا.

في المقابل طالب رضا شحاته المدير الفني للجونة لاعبيه باستثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها بعد التعادل مع الاهلى في اللحظات الأخيرة بتحقيق فوز يكون بمثابة مسك ختام لموسم متميز للفريق.