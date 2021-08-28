شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف السيد يودع بارالمبياد طوكيو للسباحة 150 متر متنوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل السباح المصري البارالمبي يوسف السيد في التأهل لنهائيات سباحة 150 متر متنوع، محتلا المركز العاشر فى الترتيب العام لمنافسات السباحة، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتستأنف البعثة المصرية اليوم، السبت، منافساتها فى الدورة البارالمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.

ويخوض لاعبو رفع الأثقال وتنس الطاولة المنافسات اليوم، حيث تخوض فاطمة عمر لاعبة رفع الأثقال منافساتها فى وزن 67 كجم، وعينها على الميدالية الذهبية، لتكرار إنجازاتها السابقة، حيث سبق أن تُوجت بأربع ذهبيات وفضية واحدة.

كما يخوض باقى لاعبى رفع الأثقال المنافسات، وهم: محمود صبرى وفاطمة محروس ومحمد صبحى.

وتستكمل باقى أدوار منافسات تنس الطاولة أيضا.

وجاء جدول المنافسات كالتالى بتوقيت اليابا:

محمود صبرى وزن 72 كجم رفع أثقال الساعة 11:00

فاطمة محروس وزن 61 كجم رفع أثقال الساعة 13:00

فاطمة عمر وزن 67 كجم رفع أثقال الساعة 16:30

محمد صبحى وزن 80 كجم رفع أثقال الساعة 18:30

تنس الطاولة

الفترة الأولى من 9 إلى 14:30

الفترة الثانية من 16:00 إلى 22:00