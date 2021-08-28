شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما: أُهدي الدوري لوالدتي.. ومش عايز أتكلم عن المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر يوسف أوباما، نجم نادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخ القلعة البيضاء، موضحا أنه يهدى هذا اللقب لوالدته التى رحلت عن الدنيا في الفترة الماضية.

وأضاف أوباما، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "أُهدي الدوري لوالدتي الراحلة اللي كانت عايزه كده وبقولها ابنك اهو بطل وكان نفسها تشوفني بطل مع الزمالك".

ورفض أوباما التعليق على فكرة استبعاده من معسكرات المنتخب الوطني الأول في الفترة الأخيرة، خاصة المعسكر الأخير الذي يستعد خلاله الفراعنة لمواجهتي أنجولا والجابون بتصفيات المونديال، موضحا أن الوقت الحالي للاحتفال بلقب الدوري، وسيكون هناك حديث آخر حول اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

واحتفل لاعبو الزمالك بتتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري للمرة الـ13 في تاريخه داخل ملعب بتروسبورت عقب نهاية مباراتهم أمام البنك الأهلي في ختام بطولة الدوري بالتعادل 1/1.

وتوافدت جماهير الزمالك على مقر قلعة ميت عقبة، من أجل الاحتفال بالتتويج بدرع الدورى العام الذى توج به الفريق الأبيض للمرة رقم 13 فى تاريخ القلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد تعادل مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، مساء الجمعة على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13 في تاريخه.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح في خط الدفاع، محمود عبد العزيز وإمام عاشور وأمامهما إسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد في خط الوسط، مروان حمدى في خط الهجوم".