يد الأهلى يواجه فاب الكاميرونى فى بطولة أفريقيا للكؤوس

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، نظيره فاب الكاميرونى اليوم السبت فى ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس المقامة فى المغرب.

وخطف فريق الأهلى الفوز الأول بنتيجة 46 / 26 على ريما النيجيرى الثلاثاء فى ضربة بداية المنافسة قبل أن يهزم ريد ستار الإيفوارى بنتيجة 45/26 .

وتضم بعثة رجال يد الأهلى كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهانى النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللا فنيا، وتامر منيسى مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب إخصائى علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار مدلكا.

أما قائمة لاعبى فريق رجال يد الأهلى فتضم كلا من : محمد عصام الطيار وعبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وعبدالعزيز إيهاب واحمد راضى وعبدالرحمن فيصل، ومصطفى خليل وأسامة الجزيرى وإسلام حسن، ومحمود نعمان وسيف هانى ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامى وإبراهيم المصرى واحمد عادل وياسر سيف.

ويتواجد رجال يد الأهلى على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية «فاب الكاميرونى وريد ستار الإيفوارى وسوكوتو ريما النيجيري، وفقا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التى أجريت فى المغرب.

وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربى وإنتر كلوب الأنجولى وجى اس كى الكونغولى واسفا السنغالي.