الخليج 365 يكشف.. مشادة مجاهد وشيكابالا تؤخر احتفالات قائد الزمالك بالدرع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:
دخل محمود عبد الرزاق "شيكابالا" قائد الزمالك في مشادة كلامية مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، وذلك عقب نهاية مباراة البنك الأهلي التي أقيمت في ختام مسابقة الدوري، الأمر الذي تسبب في عدم حضور اللاعب في المراسم الجماعية للفريق لاستلام الدرع واكتفى ببعض الصور مع اسرته فقط.
وحسب ما علم الخليج 365 فقد أراد شيكابالا من مغادرة أرض الملعب هو تغيير ملابسه، إضافة إلى مساعدة باقي عناصر القائمة، واللاعبين الناشئين بالفريق من أجل دخول أرض الملعب والاحتفال بدرع الدوري، لكن مجاهد أصر على عدم خروجه.
واحتد الخلاف بين قائد الزمالك ومسؤول اتحاد الكرة على مرأي ومسمع كل المتواجدين، حتى قام رئيس نادي الزمالك، حسيب لبيب بالتدخل في الأمر من أجل تهدئة الأجواء وحل الأزمة.
تدخل لبيب لم يكن كاف لارضاء نجم الزمالك الذي صمم على الدخول لغرفة الملابس وغادر أرض الملعب، وغاب تماما عن مراسم الاحتفالات الجماعية للفريق حتى انه لم يظهر في اي صورة مع زملائه.
عقب انتهاء المراسم الجماعية، قام شيكابالا باصطحاب أسرته لأرض الملعب أثناء عملية تسليم الدرع لكنه لم يتوجه لبقية الفريق واكتفى ببعض الصور مع اسرته فقط.
الجدير بالذكر ان الزمالك توج بدرع الدوري للمرة الـ13 في تاريخه بعدما فاز باللقب في موسم 2020-2021.