الخليج 365 يكشف.. مشادة مجاهد وشيكابالا تؤخر احتفالات قائد الزمالك بالدرع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

دخل محمود عبد الرزاق "شيكابالا" قائد الزمالك في مشادة كلامية مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، وذلك عقب نهاية مباراة البنك الأهلي التي أقيمت في ختام مسابقة الدوري، الأمر الذي تسبب في عدم حضور اللاعب في المراسم الجماعية للفريق لاستلام الدرع واكتفى ببعض الصور مع اسرته فقط.

وحسب ما علم الخليج 365 فقد أراد شيكابالا من مغادرة أرض الملعب هو تغيير ملابسه، إضافة إلى مساعدة باقي عناصر القائمة، واللاعبين الناشئين بالفريق من أجل دخول أرض الملعب والاحتفال بدرع الدوري، لكن مجاهد أصر على عدم خروجه.

واحتد الخلاف بين قائد الزمالك ومسؤول اتحاد الكرة على مرأي ومسمع كل المتواجدين، حتى قام رئيس نادي الزمالك، حسيب لبيب بالتدخل في الأمر من أجل تهدئة الأجواء وحل الأزمة.

تدخل لبيب لم يكن كاف لارضاء نجم الزمالك الذي صمم على الدخول لغرفة الملابس وغادر أرض الملعب، وغاب تماما عن مراسم الاحتفالات الجماعية للفريق حتى انه لم يظهر في اي صورة مع زملائه.

عقب انتهاء المراسم الجماعية، قام شيكابالا باصطحاب أسرته لأرض الملعب أثناء عملية تسليم الدرع لكنه لم يتوجه لبقية الفريق واكتفى ببعض الصور مع اسرته فقط.

الجدير بالذكر ان الزمالك توج بدرع الدوري للمرة الـ13 في تاريخه بعدما فاز باللقب في موسم 2020-2021.