شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه غينيا فى بطولة أفريقيا لكرة السلة برواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب السلة رجال مع غينيا، اليوم السبت، فى ثالث جولات بطولة أفريقيا التى تقام برواندا، بعدما التقى مع أفريقيا الوسطى وتونس.

وخسر المنتخب الوطني للسلة فى ثانى مواجهاته بطولة الأفرو باسكت لصالح منتخب تونس بنتيجة 87/71 في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أفريقيا.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية من بطولة أفرو باسكت المقامة في رواندا بصحبة تونس وأفريقيا الوسطى وغينيا.