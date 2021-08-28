شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة علاء علي: تخليد ذكراه فى تتويج الزمالك أسعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت زوجة علاء على، لاعب الزمالك الراحل، إن إحياء ذكرى زوجها في تسليم درع الدورى للزمالك لفتة طيبة من اللاعبين أسعدتها.

وقالت مروة، زوجة اللاعب الراحل فى تصريحات لبرنامج زملكاوي، إن الأسرة تفرح عندما تجد من يتذكره، ويقوم بإحياء ذكراه، فشكرا للجميع.

حرص لاعبو الزمالك على تزيين قمصان احتفالية التتويج بالدورى الممتاز بجملة "علاء على.. دائما فى القلب"، تأبينا للاعب الفريق الراحل، وذلك على هامش الاستعدادات الخاصة للاحتفال بدرع الدورى رقم 13، وجاء الأمر من خلال الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام ومحمد عبد الشافي، قائدي الفريق الأبيض، حيث طلبوا تخليد ذكرى الشهداء والراحل علاء على نجم الزمالك السابق خلال المباراة.