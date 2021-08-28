إسلام جابر: زعلنا جمهورنا كتير وكان لازم نصالحهم بلقب دوري له طعم تاني

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القاهرة - سامية سيد - أبدى إسلام جابر، لاعب نادى الزمالك، سعادته بتتويج الفارس الأبيض بدرع الدورى الممتاز خلال الموسم الحالي، بعد منافسة شرسة مع النادي الأهلي استمر حتى الجولات الأخيرة من الدوري قائلا: "زعلنا جمهورنا كتير وكان لازم نصالحهم بلقب دوري له طعم تاني".

واضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "نهدى لقب الدورى إلى الجماهير العظيمة التي وقفت خلف الفريق واستحق بطولة الدورى الممتاز".

وواصل لاعب الزمالك: "نعد الجماهير بكأس مصر في الفترة المقبلة، وكل المباريات تعاملنا معها على أنها كؤوس واستطعنا إدخال الفرحة على الجماهير".

واحتفل لاعبو الزمالك بتتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري للمرة الـ13 في تاريخه داخل ملعب بتروسبورت عقب نهاية مباراتهم أمام البنك الأهلي في ختام بطولة الدوري بالتعادل 1/1.

وبدأت جماهير الزمالك فى التوافد على مقر قلعة ميت عقبة، من أجل الاحتفال بالتتويج بدرع الدورى العام الذى توج به الفريق الأبيض للمرة رقم 13 فى تاريخ القلعة البيضاء، وتعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، مساء الجمعة على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13 في تاريخه.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح في خط الدفاع، محمود عبد العزيز وإمام عاشور وأمامهما إسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد في خط الوسط، مروان حمدى في خط الهجوم".