شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الطائرة أمام كوبا فى بطولة العالم بإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة نظيره الكوبي فى رابع جولات منافسات بطولة العالم، المحدد لها الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر المقبل بإيران.

وغادر المنتخب إلى إيران الأحد من مطار برج العرب بالإسكندرية.

وتلقى منتخب مصر الخسارة من نظيره الأرجنتينى بنتيجة 3/0 فى أولى مواجهاته قبل أن يحتسب اللقاء الثانى لصالحه فى ظل انسحاب جمهورية الدومينيكان ثم تلقى خسارة أمس أمام ألمانيا بنتيجة 3/0 .

وضمت قائمة اللاعبين كلا من، حازم أشرف وعمرو أحمد وعلى وائل وحمزة الصافى ومعاذ مصطفى وزياد أسامة وعبد الرحمن أحمد وحازم إيهاب وأحمد إبراهيم وياسين محمد ومحمد خالد وأحمد وائل.

بينما يضم الجهاز الفنى، عادل لطفى مديرا فنيا وإسلام على مدرب عام وعبده البحراوى محلل تقنى ومحمد محسن طبيبا للفريق.