شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى بعد تتويج الزمالك بالدورى: مبروك لأوفى جهمور فى الكون ولن أنسى دعمكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ أيمن حفنى، صانع ألعاب نادى الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، بعد التتويج ببطولة الدورى المصرى الممتاز للمرة 13 فى تاريخه، مؤكدا أنهم أوفى جمهور فى الكون ومقدما لهم الشكر على دعمه له وعودته للفريق من جديد.

وكتب حفنى، عبر حسابه على "إنستجرام": "مبروك لجماهير الزمالك العظيمة.. أوفى جمهور فى الكون.. لن أنسى أبدًا دعمكم ومساندتكم لى فى عودتى من جديد للنادى الملكى العريق، عشقى الأول والأخير منذ الطفولة، الحمد لله.. عاش الزمالك".





وعاد أيمن حفني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، للتهديف مع النادى الأبيض بعد غياب 930 يوما، بتسجيله الهدف الأول فى شباك البنك الأهلى، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من الدورى.

وتعود آخر أهداف أيمن حفنى مع الزمالك فى مسابقة الدورى المصرى بشباك النجوم بالموسم قبل الماضى فى المباراة التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف يوم 9 فبراير 2019.

وأُسدل الستار على بطل الدورى فى الموسم الحالى بتتويج الزمالك باللقب الـ13 فى تاريخه برصيد 80 نقطة متفوقا على الأهلى بفارق 4 نقاط، الذى أنهى الموسم فى المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 76 نقطة.