شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير بعد أول مباراة رسمية: شكرا جمهور الأهلى العظيم على المساندة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلى الصاعد، عن سعادته الكبيرة للمشاركة مع الفريق فى أول مباراة رسمية له فى بطولة الدورى العام، مقدما الشكر لجماهير القلعة الحمراء على مساندته فى بداية مشواره الكروى.

وقال شوبير الابن، عبر حسابه على "إنستجرام": "الحمد لله دائما وأبدا، أول مباراة رسمية مع النادى الأهلى فى الدورى، شكرا جمهور الأهلى العظيم على المساندة وإن شاء الله القادم أفضل".





وأنقذ صلاح محسن، مهاجم الأهلي، فريقه من التعادل فى بطولة الدورى بعدما سجل هدفاً قاتلاً فى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليقود الأهلى للفوز بهدفين لهدف، على أسوان خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلى إلى 76 نقطة ويبقى فى المركز الثانى، فيما يتجمّد رصيد أسوان عند 27 نقطة بعدما تأكد هبوطه لدورى القسم الثانى.