شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تاريخ 13 بطولة دورى تُوج بها الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوج فريق كرة القدم بنادى الزمالك بالنجمة رقم 13 فى الدورى الممتاز وحسم لقب موسم 2020 / 2021، بعد التعادل مع البنك الاهلى فى الجولة الأخيرة.

ونجح الزمالك فى حصد لقب الدورى 12 مرة من قبل أعوام 1959-60 , 1963-64, 1964-65, 1977-78, 1987-88 , 1991-92 , 1992-93 , 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004, 2014-2015 , 2020-2021.

وتوج فريق الزمالك اليوم ببطولة الدورى هذا الموسم، بعد التعادل مع البنك الأهلى فى المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ34 ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، حقق الفوز في 24، وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 61 هدفا وسكنت شباكه 21 هدفا.