شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء: البعض شكك في إخلاصي للزمالك ولا أفتعل أزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود علاء، مدافع نادى الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه ببطولة الدورى العام، وقال علاء في تصريحات لبرنامج "ستاد مصر": أهم شيء هو التتويج بالبطولة وتكليل تعب موسم كامل، وجمهورنا يستحق الفرحة دائما، كان في ظهرنا ويدعمنا رغم الظروف الصعبة، والزمالك ناد كبير ونسعى دائماً لأن يكون النادى على منصات التتويج.

وأضاف: الفوز يحمّلنا مسؤولية أن نبقى الجماهير سعيدة، وحق الجماهير علينا أن نسعدهم دائماً، كل المباريات كانت صعبة خلال الدورى، ولكن في المراحل الأخيرة كانت الأمور أكثر صعوبة بسبب الضغط، وإيمانا بقدراتنا وجماهيرنا كان نعلم من خلالها أننا سنتوج بالدورى.

وتابع: حياتنا مطبات، تعرضت لإصابة في يونيو لمدة شهر ونصف وأخذت منى وقت طويل، وبعد عودتى طلب منى المدرب البقاء على الدكة، ولم أعارض لأننى من العناصر الأساسية وأعلم أننا ندافع عن بطولة، في تلك الفترة انتشرت الكثير من الشائعات ولم أرد عليها، ولا يصح الكلام الذى يقال وأننى أسبب مشاكل هذا غير صحيح على الإطلاق، وحزين لعدم تواجدى بالمنتخب وسأجتهد مرة أخرى لأعود للمنتخب وأتمنى لهم التوفيق، وطارق حامد أفضل لاعب في الموسم الجارى.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13.

يذكر أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، رفض اصطحاب شيكابالا ابنه آدم خلال التتويج، وهو ما تسبب فى امتناع شيكابالا عن الاحتفال بالتتويج.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح في خط الدفاع، محمود عبد العزيز وإمام عاشور وأمامهما إسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد في خط الوسط، مروان حمدى في خط الهجوم".