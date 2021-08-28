شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وبن شرقى يتصدران قائمة ملوك الأسيست فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الرباعى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى وفرجاني ساسى وسيف الجزيري، قائمة مستر أسيست فى الدوري المصري هذا الموسم، مع فريق الزمالك، حيث صنع زيزو 7 أهداف، بفارق هدف عن أشرف بن شرقى الذى يليه برصيد 6 أسيست خلال الموسم.

ويلى بن شرقى التونسي فرجاني ساسي بصناعة 4 أهداف، بالتساوى مع سيف الجزيري بنفس عدد الأسيست أيضا.

خاض فريق الزمالك 34 مباراة، حقق الفوز في 24 لقاء، وتعادل في 8 مباريات، وخسر مباراتين، سجل اللاعبون 61 هدفا، واستقبلت شباكه 21 هدفا، وحصد اللقب بعد الوصول للنقطة 80.

ويعد الزمالك ثانى أكثر فريق تنفيذًا للمحاولات الناجحة برصيد 166 محاولة، وفى الربع الأخير من كل شوط هو الأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 12 هدفا، كما يعد الزمالك أكثر الفرق إرسالاً للعرضيات الناجحة برصيد 218 عرضية، بالإضافة إلى أنه ثانى أقل فريق يحصل على بطاقات صفراء بمعدل 53 بطاقة.