شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء: قافل الباب أمام كل العروض وهدفي حصد البطولات مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمود علاء، مدافع نادي الزمالك، سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه، موضحا أن الموسم كان صعبا وشاقا على اللاعبين، ولكن في النهاية نجحوا في إسعاد جماهير الفارس الأبيض.

وأضاف علاء، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "ماعنديش ذرة تفكير في أي حاجة وقافل أي باب للعروض أنا مبفكرش غير إني أحصل على بطولات مع الزمالك".

وأشاد مدافع الفريق الأبيض بأهمية اللقب لجماهير نادي الزمالك الوفية، معتبرا أن اللقب هدية لهذه الجماهير التي تحملت وصبرت على فريقها، واعدا بحصد المزيد من الألقاب.

واحتفل لاعبو الزمالك بتتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري للمرة الـ13 في تاريخه داخل ملعب بتروسبورت عقب نهاية مباراتهم أمام البنك الأهلي في ختام بطولة الدوري بالتعادل 1/1.

وبدأت جماهير الزمالك فى التوافد على مقر قلعة ميت عقبة، من أجل الاحتفال بالتتويج بدرع الدورى العام الذى توج به الفريق الأبيض للمرة رقم 13 فى تاريخ القلعة البيضاء، وتعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، مساء الجمعة على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13 في تاريخه.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح في خط الدفاع، محمود عبد العزيز وإمام عاشور وأمامهما إسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد في خط الوسط، مروان حمدى في خط الهجوم".