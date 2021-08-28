شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطير إلى جنوب أفريقيا اليوم لقضاء إجازة بعد انتهاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يطير بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إلى جنوب أفريقيا اليوم، السبت، لقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر مع أسرته ببلاده، مستغلا فترة توقف النشاط لظروف الأجندة الدولية وخوض منتخب مصر معسكره بنهاية شهر أغسطس الجارى، للحصول على إجازة قصيرة.
ومن المقرر أن يحدد موسيماني برنامج الأهلي للمرحلة القادمة فور العودة من بلاده بعد الاجتماع مع معاونيه، من أجل تحديد خطة التحضير للمرحلة القادمة وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباريات الدوري، لاسيما الأخطاء الدفاعية التي كبدت فريقه استقبال أهداف ساذجة وكانت من الأسباب المباشرة في خسارة الأهلي لقب الدوري المصري لصالح غريمه الزمالك.
ستكون بطولة كأس مصر أول التحديات التي تنتظر الأهلى بعد بطولة الدورى، حيث سيواجه الفريق نادى إنبى في دور الـ16، وحال الفوز سينتظر الفائز من بيراميدز وسموحة، قبل أن يواجه بتروجت في نصف النهائي حال المرور من دور الثمانية.
ولم يتم تحديد موعدا للمباراة حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تقام في شهر سبتمبر المقبل، عقب انتهاء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات، والتي يستهلها الفراعنة بمواجهتي أنجولا والجابون، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
ثانى التحديات هي بطولة السوبر المحلى الذى سيواجه فيها طلائع الجيش وصيف بطل كأس مصر الموسم الماضى، والتي لم يتحدد موعدا لها حتى الآن، واتلى يدخلها الأهلي بصفة بطلا للثنائية الدوري والكأس الموسم الماضى.
التحدي الثالث سيكون على مستوى القارة بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربى والتي من المقرر لها يوم 24 سبتمبر المقبل بالعاصمة القطرية "الدوحة".
يدخل الاهلى اللقاء باعتباره بطلا لدورى أبطال أفريقيا التي توج بها على حساب كايزر تشيفز، بينما يدخل الرجاء المغربى اللقاء باعتباره بطلا للكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل الجزائرى.
آخر التحديات التي تنتظر الأهلى هو التواجد في اليابان للمشاركة في كأس العالم للأندية، للمرة السابعة والثانية على التوالي في تاريخه، عقب حصوله على النجمة العاشرة من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أن تنطلق في شهر ديسمبر المقبل حتى الآن، وذلك بمشاركة فريق تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية.