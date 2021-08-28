شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطير إلى جنوب أفريقيا اليوم لقضاء إجازة بعد انتهاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إلى جنوب أفريقيا اليوم، السبت، لقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر مع أسرته ببلاده، مستغلا فترة توقف النشاط لظروف الأجندة الدولية وخوض منتخب مصر معسكره بنهاية شهر أغسطس الجارى، للحصول على إجازة قصيرة.

ومن المقرر أن يحدد موسيماني برنامج الأهلي للمرحلة القادمة فور العودة من بلاده بعد الاجتماع مع معاونيه، من أجل تحديد خطة التحضير للمرحلة القادمة وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباريات الدوري، لاسيما الأخطاء الدفاعية التي كبدت فريقه استقبال أهداف ساذجة وكانت من الأسباب المباشرة في خسارة الأهلي لقب الدوري المصري لصالح غريمه الزمالك.