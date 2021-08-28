شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: رغبتى هى البقاء فى الزمالك وحبى للنادى تضاعف بعد دعم الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، أنه ينوى الاستمرار مع الفريق الأبيض، ولا نية لديه في الرحيل، موضحا أن الأنباء التى تتحدث عن تخفيض عقده وراتبه المرتفع مبالغ فيها، موضحا أن راتب اللاعب يخصم منه أكثر من 35% ضرائب دخل وتنمية.

وقال عواد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "رغبتي البقاء في الزمالك، وكذلك هي رغبة كارتيرون، وحابب أكمل في الزمالك".

وتابع حارس الزمالك: "لو كنت بحب الزمالك 60 أو70٪، فبعد الدعم اللي حصلت عليه من جماهير الفريق أصبح 200٪، وعمري ما هنسى اللي اتعمل معايا من الجماهير".

واحتفل لاعبو الزمالك بتتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري للمرة الـ13 في تاريخه داخل ملعب بتروسبورت عقب نهاية مباراتهم أمام البنك الأهلي في ختام بطولة الدوري بالتعادل 1/1.

وبدأت جماهير الزمالك فى التوافد على مقر قلعة ميت عقبة، من أجل الاحتفال بالتتويج بدرع الدورى العام الذى توج به الفريق الأبيض للمرة رقم 13 فى تاريخ القلعة البيضاء، وتعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، مساء الجمعة على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13 في تاريخه.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح في خط الدفاع، محمود عبد العزيز وإمام عاشور وأمامهما إسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد في خط الوسط، مروان حمدى في خط الهجوم".