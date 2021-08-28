مراسم التتويج.. لحظة تتويج الزمالك بلقب الدوري.. وتسليم الدرع.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - يتسلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك درع الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2020 والذي توج بلقبه قبل نهايته بجولة، وذلك عقب مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة 27-8-2021.

ويتسلم درع الدوري في ملعب بتروسبورت بعد انتهاء مباراة البنك الأهلي بالتعادل الإيجابي بيت الفريقين 1-1، حيث نجح الزمالك في التتويج بلقب الدوري رقم 13 في تاريخه والمرة الثانية خلال الـ6 سنوات الماضية بعد الوصول للنقطة 80.

توج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد التعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وحرص أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة لادارة الاتحاد المصري لكرة القدم على إهداء درع الدوري المصري لرئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، ولاعبي الزمالك، والجهاز الفني والاداري .