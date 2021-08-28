شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة لمدة أسبوع قبل الإعداد لمواجهة أسوان بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع بعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز مساء الجمعة وحصول الفريق على اللقب.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته، بعد انتهاء الراحة يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر المقبل، استعدادا لنصف نهائي كأس مصر أمام أسوان.
وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وحقق الزمالك عددا من الأرقام والإحصائيات خلال مشواره فى حصد لقب الدورى جاءت كالتالى:
خاض فريق الزمالك 34 مباراة
حقق الفوز في 24 لقاء
وتعادل في 8 مباريات
وخسر مباراتين
سجل اللاعبون 61 هدفا
واستقبلت شباكه 21 هدفا
وحصد اللقب بعد الوصل للنقطة 80
الزمالك ثانى أكثر فريق تنفيذًا للمحاولات الناجحة برصيد 166 محاولة
الربع الأخير من كل شوط هو الأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 12 هدفا
الزمالك أكثر الفرق إرسالاً للعرضيات الناجحة برصيد 218 عرضية
الزمالك ثانى أقل فريق يحصل على بطاقات صفراء بمعدل 53 بطاقة
الزمالك تلقى 3 بطاقات حمراء فقط خلال مشواره بالدورى
الزمالك حصل على 13 ضربة جزاء خلال مشواره
أشرف بن شرقى هداف الزمالك برصيد 15 هدفا