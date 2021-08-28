شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة لمدة أسبوع قبل الإعداد لمواجهة أسوان بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع بعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز مساء الجمعة وحصول الفريق على اللقب.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته، بعد انتهاء الراحة يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر المقبل، استعدادا لنصف نهائي كأس مصر أمام أسوان.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك عددا من الأرقام والإحصائيات خلال مشواره فى حصد لقب الدورى جاءت كالتالى: