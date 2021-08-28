شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: أخطأت واتحاسبت ولا يوجد أحد لا يخطئ وتوجنا بدورى صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى إمام عاشور، لاعب نادى الزمالك، أن ناشئى القلعة البيضاء سيكون لهم دور كبير في الفريق الأول بالفترة المقبلة، وقال عاشور في تصريحات لبرنامج "ستاد مصر": من أصغر لاعب لأكبر لاعب في الناشئين فرضوا أنفسهم باحترامهم وأدائهم وسيكونون من العناصر الأساسية في الفريق.

وأضاف: موسم صعب من بدايته وطويل، واللاعبون كانوا رجالا وروحنا واحدة داخل وخارج الملعب.

وعن إيقافه عدة مباريات خلال الدورى الماضى قال عاشور: لا يوجد أحد لا يخطئ، أخطأت وتعرضت للإيقاف وأعترف بخطئي واعتذرت والبعض يشغل رأسه بالسوشيال ميديا، أخطأت واتحاسبت.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13.

يذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، رفض اصطحاب شيكابالا اصطحاب ابنه آدم خلال التتويج، وهو ما تسبب فى امتناع شيكابالا عن الاحتفال بالتتويج.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح في خط الدفاع، محمود عبد العزيز وإمام عاشور وأمامهما إسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد في خط الوسط، مروان حمدى في خط الهجوم".