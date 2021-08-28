شكرا لقرائتكم خبر عن الونش: لاعبو الزمالك كل تفكيرهم في خدمة النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى محمود حمدى الونش، لاعب فريق الزمالك، التتويج ببطولة الدورى إلى الجمهور، خاصة أن البطولة كانت صعبة، ولكن تمكنا من تحقيق البطولة.

وأضاف الونش، أن اللاعبين كان كل تركيزهم فى الملعب، لأنهم لاعبو منتخبات وكل تفكيرهم خدمة الزمالك فى الملعب، لذلك أصبح الزمالك هو أقوى دفاع فى البطولة.

وقال الونش أتمنى من إدارة النادى الحفاظ على مجموعة اللاعبين حتى نتوج مع الفريق رأى بطولة نخوضها.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي تُوِّج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13.