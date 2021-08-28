شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جابر: نستحق بطولة الدوري ونعد الجماهير بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب إسلام جابر، لاعب نادى الزمالك، عن سعادته الكبيرة بعد تتويج فريقه بدرع الدورى العام، وقال إسلام جابر في تصريحات لبرنامج "ستاد مصر": نهدى الدورى الجماهير العظيمة التى تقف وراءنا وزعلناهم كثيرا، واستحققنا البطولة، ونعد الجماهير بالكأس في الفترة المقبلة، كل مبارياتنا تعاملنا معها على أنها كؤوس والحمد لله فرحنا الجماهير.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13.

يذكر أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، رفض اصطحاب شيكابالا اصطحاب ابنه آدم خلال التتويج، وهو ما تسبب فى امتناع شيكابالا عن الاحتفال بالتتويج.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح في خط الدفاع، محمود عبد العزيز وإمام عاشور وأمامهما إسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد في خط الوسط، مروان حمدى في خط الهجوم".