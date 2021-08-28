أرقام من ذهب فى مسيرة رونالدو مع مانشستر يونايتد.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - من جديد عاد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاستكمال مسيرته التاريخية مع مانشستر يونايتد الإنجليزى، عقب عودته إليه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية قادما من يوفنتوس الإيطالى.

وتحولت وجهة رونالدو من مانشستر سيتى إلى اليونايتد فى الساعات الأخيرة، ليعود الدون للعب بقميص الشياطين الحمر الذى حقق معه العديد من الإنجازات قبل إنتقاله إلى ريال مدريد صيف 2009.

النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، خلال مسيرته التاريخية مع مانشستر يونايتد الإنجليزى، حقق مجموعة من الإنجازات التى نرصدها فى هذا التقرير.



أرقام من ذهب فى مسيرة رونالدو مع مانشستر يونايتد

292 مباراة

118 هدفا

69 أسيست

9 ألقاب

الدوري الإنجليزي 3 مرات

كأس الاتحاد الإنجليزى

كأس الرابطة الإنجليزية مرتين

الدرع الخيرية

دوري أبطال أوروبا

كأس العالم للأندية

الكرة الذهبية 2008

أفضل لاعب في إنجلترا مرتين 2007 و2008

الحذاء الذهبي الأوروبى 2008

هداف الدوري الإنجليزي 2008