شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: زعلنا الجمهور كتير وفرحناهم في النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عيد، لاعب فريق الزمالك، إن هذه النسخة من البطولة كانت صعبة، لذلك نهديها للجمهور الأبيض.

وأضاف اللاعب، فى تصريحات لقناة الزمالك، إننا أغضبنا الجمهور كثيرا، ولكن جلبنا لهم الفرحة فى النهاية قائلا: "نهدى البطولة للجماهير لأننا زعلناهم كتير السنة دى لكن فرحناهم فى النهاية.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح في خط الدفاع، محمود عبد العزيز وإمام عاشور وأمامهما إسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد في خط الوسط، مروان حمدى في خط الهجوم".