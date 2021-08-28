شكرا لقرائتكم خبر عن روقة وجمعة ومروان حمدى يتحدثون بعد التتويج بالدورى: عوضنا الجماهير عن أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ثلاثى الزمالك، محمد أشرف روقة، عبد الله جمعة، ومروان حمدى، عن سعادتهم الكبيرة بعد تتويجهم بالدورى العام، وقال أشرف روقة في تصريحات لبرنامج "ستاد مصر": منذ خسارة أفريقيا كان هدفنا التتويج بالدورى لإسعاد الجماهير، وفى وقت ما تكون بحاجة إلى شغل اللاعبين أكثر من الجهاز الفنى، وهذا ما عملنا عليه ونتمنى التتويج بالكأس.

وأضاف: مبروك لجماهير الزمالك زعلناكم بعد الخروج من دور المجموعات في أفريقيا وفرحناكم بالدورى.

من جانبه قال عبد الله جمعة: كلنا واحد ونحمد ربنا على البطولة، ولا فرق بين من يلعب ومن على دكة البدلاء.

وقال مروان حمدى: بطولة مهمة وغالية ومختلفة لأنها كانت طويلة جدا وفصلنا عن الأزمات للتركيز وأسعدنا الجماهير.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13.

يذكر أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، رفض اصطحاب شيكابالا اصطحاب ابنه آدم خلال التتويج، وهو ما تسبب فى امتناع شيكابالا عن الاحتفال بالتتويج.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح في خط الدفاع، محمود عبد العزيز وإمام عاشور وأمامهما إسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد في خط الوسط، مروان حمدى في خط الهجوم".