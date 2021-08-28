شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الألعاب البارالمبية.. منافسات البعثة المصرية فى طوكيو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستانف البعثة المصرية اليوم، السبت، منافساتها فى الدورة البارالمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.

ويخوض لاعبو رفع الأثقال وتنس الطاولة المنافسات اليوم حيث تخوض فاطمة عمر لاعبة رفع الأثقال منافساتها فى وزن 67 كجم وعينها على الميدالية الذهبية، لتكرار إنجازاتها السابقة، حيث سبق وتوجت بأربع ذهبيات وفضية واحدة.

كما يخوض باقى لاعبى رفع الأثقال المنافسات وهم محمود صبرى و فاطمة محروس ومحمد صبحى.

وتستكمل باقى أدوار منافسات تنس الطاولة أيضا.

وجاء جدول المنافسات كالتالى ..

يوسف السيد لاعب السباحة فى سباق 150 م متنوع الساعة 10:15ص

محمود صبرى وزن 72 كجم رفع أثقال الساعة 11:00

فاطمة محروس وزن 61 كجم رفع اثقال الساعة 13:00

فاطمة عمر وزن 67 كجم رفع اثقال الساعة 16:30

محمد صبحى وزن 80 كجم رفع اثقال الساعة 18:30

تنس الطاولة

الفترة الأولى من 9 إلى 14:30

الفترة الثانية من 16:00 إلى 22:00