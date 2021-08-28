شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل بعد التتويج بالدورى: أول بطولة لى مع الزمالك والجماهير تستحق الفرحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أسامة فيصل، لاعب الزمالك الصاعد، عن سعادته الكبيرة بعد تتويج فريقه بدرع الدورى العام عن الموسم الماضى، وقال فيصل في تصريحات لبرنامج "ستاد مصر": الحمد لله على أول بطولة لى مع الزمالك، جماهير الزمالك العظيمة تستحق أن تفرح أكثر من ذلك، ونتظلع إلى مزيد من البطولات.

وأضاف: كارتيرون يعاملنا مثل اللاعبين الكبار، ونجتهد معه، ونؤدى ما علينا، ولذلك ربنا بيكرمنا، وإمام عاشور أطيب شخصية.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13.

يذكر أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، رفض اصطحاب شيكابالا اصطحاب ابنه آدم خلال التتويج، وهو ما تسبب فى امتناع شيكابالا عن الاحتفال بالتتويج.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح في خط الدفاع، محمود عبد العزيز وإمام عاشور وأمامهما إسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد في خط الوسط، مروان حمدى في خط الهجوم".