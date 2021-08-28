شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو: توجت بالدوري مع الزمالك وضمنت بقاء البنك في موسم صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب كريم بامبو، لاعب الزمالك المعار إلى البنك الأهلى، عن سعادته الكبيرة بالإنجازات التى حققها مع زملائه في الموسم الجارى، وقال بامبو في تصريحات لبرنامج "ستاد مصر": أبارك للزمالك على بطولة الدورى يستحقوها، وأهنئ مجلس الإدارة، وأهنئ البنك الأهلى على البقاء، كان موسما صعبا بالنسبة لى أول مرة أنافس على البقاء، فريق محترم وتعادل مع بيراميدز والزمالك والأهلى.

وأضاف: الحمد لله بطولة الدورى بطولة مهمة جدا، وحققت إنجازين بالبقاء مع البنك الأهلى بالدورى، والتتويج باللقب مع الزمالك، وأشكر خالد جلال والجهاز الفنى، وأشكر الجهاز الفنى السابق بقيادة محمد يوسف.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13.

يذكر أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، رفض اصطحاب شيكابالا اصطحاب ابنه آدم خلال التتويج، وهو ما تسبب فى امتناع شيكابالا عن الاحتفال بالتتويج.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح في خط الدفاع، محمود عبد العزيز وإمام عاشور وأمامهما إسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد في خط الوسط، مروان حمدى في خط الهجوم".